Кирилл Клаус: ключ к решению всех проблем — единая школа

Начнем с вашего значка социал-демократов. Это идет от 8 марта? Когда женщины вместе с Розой Люксембург вышли с красными цветами?

На самом деле красная роза стала символом социалистов еще до рождения Люксембург. Но если раньше розу держала рука рабочего, то потом символом социал-демократов во всем мире стала эмблема с красной розой. Так что обращаюсь ко всем –дарите красные розы и несите социал-демократию в массы. Ведь это наиболее справедливая и человечная из политических идеологий. Недаром на каждых выборах все партии, даже правые, вдруг резко становятся социал-демократическими.

В чем это выражается?

В том, что партии, прекрасно понимая, что для людей в первую очередь важна социальная защищенность — рост зарплат и пенсий, повышение пособий, улучшение здравоохранения, борьба с неравенством — в своих предвыборных программах делают акцент именно на это. Чтобы получить как можно больше голосов избирателей. Ну а потом карета превращается в тыкву, и партии благополучно забывают о своих обещаниях до следующих выборов. Вспомните хотя бы недавнее громкое обещание одной из партий резко повысить пенсии. Вы же понимаете, сколько дополнительных голосов это ей принесло…

Есть ощущение, что Эстония вообще социал-демократическая страна, тут и бесплатное высшее образование, в Таллинне даже бесплатный общественный транспорт, много разных льгот, которых нет в других странах. Например, в Америке люди об этом даже мечтать не могут. При этом социал-демократы сейчас не у власти.

Давайте сначала разберемся с самим термином. Социал-демократия — это справедливое общество с равными возможностями для всех людей независимо от их национальности, пола, мировоззрения, уровня доходов и т.д. Общество, в котором никого не бросают в беде и никого не унижают. Конечно, это идеал. Но к идеалу можно приближаться, а можно от него отдаляться. Действительно, в Эстонии, к счастью, есть вторая пенсионная ступень, которая в старости защитит людей от нищеты, есть пособие на лечение зубов, достаточно высокие детские пособия и другие социальные блага, хотя бы частично покрывающие расходы малообеспеченных семей.