Кирилл Клаус: ключ к решению всех проблем — единая школа

Eesti 200 несмотря на нынешний высокий рейтинг — явление временное. По трем причинам. Во-первых, если партии нет в парламенте, она не может ни на что влиять, от нее ничего не зависит, и интерес избирателей к ней естественным путем угасает. Посмотрите на другие партии, которые не представлены в Рийгикогу. Про них вполне можно сказать ”ни жив ни мертв”. У Eesti 200 был шанс попасть в парламент, но, боюсь, он уже упущен. Эффект новизны и свежести пропал. Во-вторых, у Eesti 200 нет людей — партия зарегистрирована более двух лет назад, но в ней до сих пор менее 620 членов. И в-третьих, крупные партии до сих пор просто не обращали на Eesti 200 особого внимания и не вставляли ей палки в колеса. Но теперь, когда до выборов остался год, ситуация, конечно, изменится. Что касается социал-демократов, то мы относимся к Eesti 200 c симпатией, и я буду рад, если эта партия все-таки проявит себя.
Каждый год в Ekspress Meedia мы определяем 100 главных персон, самых влиятельных людей года. В прошлом году в этот список вошли только пять человек, для которых русский язык родной. Михаил Кылварт, Олег Гросс, Олег Осиновский, Яна Тоом и Денис Бородич. Можно было бы включить кого-нибудь еще, но больше десяти русскоязычных в этом списке все равно не было бы. Почему? Ведь в стране русскоговорящих — целая треть.
К сожалению, до сих пор в политике, общественной жизни и на госслужбе крайне мало русскоязычных людей. Но наше общество не может быть полноценным и справедливым, если русскоязычные будут держаться в стороне от принятия решений. Как раз поэтому два с половиной года назад я и пришел в политику, чтобы попытаться изменить ситуацию. И сейчас наряду с другими объединениями, например, молодежным, женским, мужским и для пенсионеров, у нас есть и полноправное русскоязычное объединение, члены которого всё чаще занимают в партии ответственные должности. Если кто-то думает, что мы делим людей по национальному признаку, то это не так. Объединение нужно для того, чтобы у русскоязычных жителей были максимально комфортные условия для политической и общественной деятельности, была реальная возможность менять жизнь в своей стране к лучшему. У нас можно узнать, что такое социал-демократия, познакомиться с опытными политиками, подучить эстонский язык и, при желании, подготовить себя к началу политической карьеры. Причем членами объединения могут быть и лица без гражданства, которые благодаря этому получают возможность участвовать в жизни партии. Это отличает нас от всех остальных партий, где серопаспортников не ждут. Кстати, примерно треть наших членов — эстонцы, которые вступили в объединение для того, чтобы иметь возможность больше общаться по-русски.
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