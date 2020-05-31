Кинотеатры, пляжи, СПА: что и на каких условиях откроется 1 июня

С 1 июня можно посещать общественные мероприятия:

кинотеатры

спектакли

концерты

фестивали

конференции

Доступно использование развлекательных услуг в торговых центрах

бильярд

боулинг

детские площадки



Открываются СПА и аквапарки.

Также откроются:



выставки

музеи

казино и залы игровых автоматов

общественные пляжи

возобновится паромное сообщение с островом Аэгна

внутренние помещения Зоопарка



Бары и другие предприятия общественного питания смогут продавать алкоголь и после 22 вечера.

Таллинн откроет дневные центры для пожилых и социальные центры.

С 12 июня разрешены детские лагеря и ученические дружины при условии, что организатор обеспечивает участие до 300 человек, а мероприятия проводятся в группах до 20 человек и все соблюдают требования дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения.

Как в помещении, так и на открытом воздухе посещение общественных мероприятий разрешено при условии, что организатор мероприятия обеспечивает выполнение следующих требований:

правило 2+2 (то есть каждые два участника должны находиться от двух других на расстоянии не менее двух метров)

в помещении находится до 50 человек и использовано до 50% вместимости

на открытом воздухе участвует до 100 человек.