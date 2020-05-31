31.05.2020, 09:25

Кинотеатры, пляжи, СПА: что и на каких условиях откроется 1 июня


EST
Tel Aviv rand
Tel Aviv randFoto: Jaanus Lensment

1 июня на территории Эстонии вводятся новые послабления — смотрите, куда теперь можно ходить и при каких условиях.

С 1 июня можно посещать общественные мероприятия:

  • кинотеатры
  • спектакли
  • концерты
  • фестивали
  • конференции

Доступно использование развлекательных услуг в торговых центрах

  • бильярд
  • боулинг
  • детские площадки


Открываются СПА и аквапарки.
Также откроются:

  • выставки
  • музеи
  • казино и залы игровых автоматов
  • общественные пляжи
  • возобновится паромное сообщение с островом Аэгна
  • внутренние помещения Зоопарка


Бары и другие предприятия общественного питания смогут продавать алкоголь и после 22 вечера.

Таллинн откроет дневные центры для пожилых и социальные центры.

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С 12 июня разрешены детские лагеря и ученические дружины при условии, что организатор обеспечивает участие до 300 человек, а мероприятия проводятся в группах до 20 человек и все соблюдают требования дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения.

Как в помещении, так и на открытом воздухе посещение общественных мероприятий разрешено при условии, что организатор мероприятия обеспечивает выполнение следующих требований:

  • правило 2+2 (то есть каждые два участника должны находиться от двух других на расстоянии не менее двух метров)
  • в помещении находится до 50 человек и использовано до 50% вместимости
  • на открытом воздухе участвует до 100 человек.
Küsitlus #118543
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