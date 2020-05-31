Кинотеатры, пляжи, СПА: что и на каких условиях откроется 1 июня
1 июня на территории Эстонии вводятся новые послабления — смотрите, куда теперь можно ходить и при каких условиях.
1 июня на территории Эстонии вводятся новые послабления — смотрите, куда теперь можно ходить и при каких условиях.
С 1 июня можно посещать общественные мероприятия:
Доступно использование развлекательных услуг в торговых центрах
Открываются СПА и аквапарки.
Также откроются:
Бары и другие предприятия общественного питания смогут продавать алкоголь и после 22 вечера.
Таллинн откроет дневные центры для пожилых и социальные центры.
С 12 июня разрешены детские лагеря и ученические дружины при условии, что организатор обеспечивает участие до 300 человек, а мероприятия проводятся в группах до 20 человек и все соблюдают требования дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения.
Как в помещении, так и на открытом воздухе посещение общественных мероприятий разрешено при условии, что организатор мероприятия обеспечивает выполнение следующих требований:
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