Киноклуб для пожилых продолжает работу: смотрите афишу ближайших сеансов!

Во вторник, 21 января, состоится открытие нового сезона киноклуба. Бесплатные киносеансы, на которые приглашаются пожилые люди из Пыхья-Таллинна, Кристийне и Кесклинна, продолжатся в кинотеатре Apollo, который расположен на II этаже торгового центра Solaris.

«Готовясь к новому сезону, мы постарались включить в программу как новые фильмы, которые идут в данный момент в кинотеатрах, так и кинопродукцию эстонского производства», сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Пожилые люди, желающие стать членами киноклуба, могут прийти в центр Solaris за 15 минут до начала сеанса или связаться с управой Пыхья-Таллинна по телефону 645 7000.





Программа киноклуба:

21.01 в 12:00 «Кошки» (2019, Англия)

Жанр: Комедия, драма

Фильм на английском языке с эстонскими и русскими субтитрами

4.02 в 12:00 «Ford против Ferrari» (2019, США)

Жанр: Драма, биография

Фильм на английском языке с эстонскими и русскими субтитрами

18.02 в 12:00 «Одесса» (2019, Россия)

Жанр: Драма

Фильм на русском языке с эстонскими субтитрами

03.03 в 12:00 «Зима» (2019, Эстония)

Жанр: Комедия, драма, мелодрама

Фильм на эстонском языке с русскими субтитрами

17.03 в 12:00 «Лев Яшин: Вратарь мечты» (2019, Россия)

Жанр: Драма, биография, спорт

Фильм на русском языке с эстонскими субтитрами