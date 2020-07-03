Кинго спрашивает у Репс: следует ли в детском саду рассказывать о половых органах

Недовольство Кинго вызвал один опубликованный в издании совет, на который она ссылается в письме к Репс: "И в таком раннем возрасте в вашей группе может быть ребенок, который ощущает, что ему не подходит его пол. Это прекрасное время поговорить о проблеме и обеспечить ребенку поддержку и понимание со стороны других детей. Некоторые люди могут ощущать, что их тело неправильное: мальчики могут ощущать себя девочками и наоборот. Важно поддерживать и принимать людей такими, какими они сами себя чувствуют".

Кинго также спрашивает, каким образом воспитанникам детских садов могут рассказывать о половых органах, если в последней государственной учебной программе больше нет слов "мальчик" и "девочка", и хочет знать, следует ли вообще преподавать, как называются половые органы и где они находятся, если умеющие говорить дети и так это уже знают.

Кроме того, она интересуется, одобрило ли Министерство науки и образования программу сексуального воспитания ВОЗ, в которой, как уверяет Кинго, "воспитанников детского сада следует обучать самоудовлетворению": "Со мной связались некоторые воспитатели. Воспитателям советуют обучать четырехлетних детей мастурбации. Я не считаю это разумным и нормальным".

Она считает, что если родители не хотят говорить о сексе с детьми, то и в детском саду этого делать не стоит, а кроме того, ее беспокоит, что не все родители знают, чему учат их детей в садике.