Кийк: я являюсь сторонником подхода, когда первый день больничного не компенсируется

”Если возмещать больничный с первого дня, то возникнет риск злоупотребления. Особенно работодатели боятся того, что [работники] будут брать больничные нецеленаправленно и необдуманно”, — пояснил министр.

По его мнению, самое подходящее решение в данной ситуации, — это когда первый день больничного не оплачивается, со второго по пятый день оплачивает работодатель и далее — Больничная касса.

По словам Кийка, такая система потребовала бы из государственной казны по 15 млн евро ежегодно.

Согласно действующей системе, не оплачиваются первые три дня больничного. С 4 по 8 день оплачивает работодатель и начиная с 9 — Больничная касса. Компенсация составляет 70% от средней заработной платы работника за последние шесть месяцев.

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