Кийк: вопрос о введении одинаковых ограничений по всей стране будет решать новое правительство

"Научный совет предложил правительству обсудить введение единых ограничений во всех уездах с целью снизить передвижение людей между ними", - сказал Кийк в пятницу на радиостанции Vikerraadio.
Однако этим вопросом предстоит заняться уже новому правительству. Как отметил Кийк, уровень заболеваемости и число нуждающихся в госпитализации людей стабилизируются: "Уходящее в отставку правительство не будет принимать радикальных мер. Тем более что пик распространения коронавируса почти преодолен".
После заседания правительства в четверг премьер-министр Юри Ратас заявил о подготовке новых ограничений в 13 уездах Эстонии и обсуждении финансовых компенсаций.
Сейчас в Харьюмаа и Ида-Вирумаа ограничена деятельность ресторанов, спортивных залов, кружков, спа, театров, кинотеатров и увеселительных заведений.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Впервые за 70 лет: в США смертельную инъекцию сделают женщине
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе