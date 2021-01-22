22.01.2021, 09:46

Кийк: вопрос о введении одинаковых ограничений по всей стране будет решать новое правительство

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Кийк: вопрос о введении одинаковых ограничений по всей стране будет решать новое правительство
Foto: Kiur Kaasik

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, уже новому правительству предстоит решить, должны ли быть ограничения одинаковыми во всех уездах, передает rus.err.ee.

"Научный совет предложил правительству обсудить введение единых ограничений во всех уездах с целью снизить передвижение людей между ними", - сказал Кийк в пятницу на радиостанции Vikerraadio.

Однако этим вопросом предстоит заняться уже новому правительству. Как отметил Кийк, уровень заболеваемости и число нуждающихся в госпитализации людей стабилизируются: "Уходящее в отставку правительство не будет принимать радикальных мер. Тем более что пик распространения коронавируса почти преодолен".

После заседания правительства в четверг премьер-министр Юри Ратас заявил о подготовке новых ограничений в 13 уездах Эстонии и обсуждении финансовых компенсаций.

Сейчас в Харьюмаа и Ида-Вирумаа ограничена деятельность ресторанов, спортивных залов, кружков, спа, театров, кинотеатров и увеселительных заведений.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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