Кийк: вопрос о введении одинаковых ограничений по всей стране будет решать новое правительство

"Научный совет предложил правительству обсудить введение единых ограничений во всех уездах с целью снизить передвижение людей между ними", - сказал Кийк в пятницу на радиостанции Vikerraadio.

Однако этим вопросом предстоит заняться уже новому правительству. Как отметил Кийк, уровень заболеваемости и число нуждающихся в госпитализации людей стабилизируются: "Уходящее в отставку правительство не будет принимать радикальных мер. Тем более что пик распространения коронавируса почти преодолен".

После заседания правительства в четверг премьер-министр Юри Ратас заявил о подготовке новых ограничений в 13 уездах Эстонии и обсуждении финансовых компенсаций.

Сейчас в Харьюмаа и Ида-Вирумаа ограничена деятельность ресторанов, спортивных залов, кружков, спа, театров, кинотеатров и увеселительных заведений.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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