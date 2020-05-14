Кийк: в случае второй волны коронавируса попробуем применять менее жесткие ограничения

В интервью ERR Кийк сказал, что люди стали умнее по отношению к болезни, возможности тестирования на коронавирус возросли, в стране появились запасы средств индивидуальной защиты и лекарств, а также были выявлены закономерности распространения вируса, пишет RusERR.

По его словам, все это дает надежду на то, что если осенью коронавирус снова обрушится на Европу, то его распространение будет контролироваться в том объеме, который позволит не закрывать торговые центры, ограничивать плановое лечение и в больших масштабах реорганизовывать работу образовательных учреждений.

Танель Кийк считает, что в случае первой волны коронавируса чрезвычайное положение в Эстонии было введено вовремя, а ограничительные меры, которые приняло правительство, себя оправдали.

По его словам, не будь этих мер, в Эстонии коронавирусом заразились бы порядка 20 000 человек, а количество смертей составило бы около 1000.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!