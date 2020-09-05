Кийк: в какой-то момент мы должны пойти по пути введения обязательства ношения маски

”Поскольку число инфицированных людей растет из дня в день, то это, конечно, вызывает беспокойство”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк на фоне резкого роста числа зараженных коронавирусом до 35 человек за день.

”Это означает, что довольно много людей, которые приехали из-за границы или при наличии симптомов посещали массовые мероприятия, не осознают, насколько быстро распространяется вирус и насколько он опасен", — добавил министр.

”В какой-то момент мы должны пойти по пути введения обязательства ношения масок — хотя маски дорогие и их эффективность не совсем определена”, — сказал Кийк.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!