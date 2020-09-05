Кийк: в какой-то момент мы должны пойти по пути введения обязательства ношения маски(33)
Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что на фоне роста числа зараженных коронавирусом ситуация становится все серьезнее.
Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что на фоне роста числа зараженных коронавирусом ситуация становится все серьезнее.
”Поскольку число инфицированных людей растет из дня в день, то это, конечно, вызывает беспокойство”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк на фоне резкого роста числа зараженных коронавирусом до 35 человек за день.
”Это означает, что довольно много людей, которые приехали из-за границы или при наличии симптомов посещали массовые мероприятия, не осознают, насколько быстро распространяется вирус и насколько он опасен", — добавил министр.
”В какой-то момент мы должны пойти по пути введения обязательства ношения масок — хотя маски дорогие и их эффективность не совсем определена”, — сказал Кийк.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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