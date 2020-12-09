Кийк: уезды в Эстонии закрывать не будут

Как сказал Кийк, введение дополнительных ограничительных мер в Ида-Вирумаа было оправдано, но планов закрытия региона у министества нет.

"Я не поддерживаю закрытие уезда или какого-либо ограничения в передвижении на его границах. Жители Эстонии работают в различных уездах, родственники живут в различных уездах, люди передвигаются с целью получения медицинских услуг или для ухода за близкими. Людям должно быть позволено передвигаться между уездами, такого же мнения придерживается и Научный совет", - сказал Кийк.

Если рост заболеваемости будет увеличиваться нынешними темпами на 15-20% в неделю и дальше, что к концу года в больницах будет находится около 500 COVID-пациентов. Не исключено, что к февралю их число может возрасти и до 1000.

В то же время, как говорит Кийк, больничная система Эстонии может принять 300, в крайнем случае 400 больных коронавирусом, с тем чтобы в то же самое время оказывать услуги и планового лечения.

"Поэтому мы и ввели ограничения и вполне вероятно, что их нужно еще дополнять", - сказал министр.

По данным газеты Eesti Päevaleht, правительство и сектор здравоохранения стоят перед фактом: введенные ограничения пока не дают желаемых результатов. Рост заболеваемости не является взрывообразным, но он остается стабильным, невзирая на предпринимаемые меры. Таким же образом дела обстоят и у наших соседей - в Латвии и Литве, за которыми правительство внимательно следит.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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