Кийк: следующие две недели станут решающими

Действие введенных ограничительных мер в течение двух недель покажет, упадет ли коэффициент распространения коронавируса ниже единицы, сообщил ERR министр социальных дел Танель Кийк. Сейчас коэффициент распространения равен 1,25, передает RusERR.
"Если различные ограничения на передвижение и сокращение возможного числа посетителей мероприятий помогут на 20% снизить число контактов, а использование масок снизит риск заражения между людьми на 10%, то коэффициент опустится ниже единицы. Это очень необходимо для того, чтобы суточный прирост новых случаев снова начал уменьшаться", — сказал Кийк.
По его словам, следующие две недели станут решающими: "Станет понятно, достаточно принятых мер или же придется внедрять более жесткие".
Кийк также рассказал об участии правительства Эстонии в общей европейской закупке вакцины. Речь идет о семи производителях.
"Мы договорились, что в этом и следующем году вакцинация будет бесплатной. С 2022 года она останется бесплатной для людей из группы риска", — добавил министр.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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