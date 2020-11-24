Кийк: следующие две недели станут решающими

"Если различные ограничения на передвижение и сокращение возможного числа посетителей мероприятий помогут на 20% снизить число контактов, а использование масок снизит риск заражения между людьми на 10%, то коэффициент опустится ниже единицы. Это очень необходимо для того, чтобы суточный прирост новых случаев снова начал уменьшаться", — сказал Кийк.

По его словам, следующие две недели станут решающими: "Станет понятно, достаточно принятых мер или же придется внедрять более жесткие".

Кийк также рассказал об участии правительства Эстонии в общей европейской закупке вакцины. Речь идет о семи производителях.

"Мы договорились, что в этом и следующем году вакцинация будет бесплатной. С 2022 года она останется бесплатной для людей из группы риска", — добавил министр.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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