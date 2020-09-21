Кийк призвал пересмотреть ограничения на авиаперелеты и самоизоляцию

"На сегодня самым главным остается ответственное поведение людей. Можно предпринять еще множество мер без обязательных общегосударственных ограничений. Но, конечно, если ситуация продолжит усугубляться и сдерживать рост заболеваемости станет сложнее, вновь придется вернуться к обсуждению ограничений на количество участников мероприятий, заполняемости кинозалов и использования средств индивидуальной защиты", - передает слова Кийка RusERR.

"Однако действующие ограничения на авиаперелеты и самоизоляцию стоит пересмотреть. Они были введены в то время, когда ситуация с распространением вируса была совершенно другой в странах Балтии, и в Шенгенской зоне. И требование находиться в самоизоляции, если случаев заболевания в стране больше 16 на 100 тысяч населения — сегодня звучит нелогично. Тогда как в самой Эстонии этот показатель практически вдвое превышает установленный предел. Таким образом, установленные ограничения на авиаперелеты не дают ожидаемого результата, а просто усложняют людям жизнь, создавая помехи в пути. Это ни в коем случае не означает, что мы должны совсем отказаться от ограничений. Просто эта система нуждается в пересмотре. Обсуждения в правительстве начались еще на прошлой неделе и на этой неделе они продолжатся", — заключил министр.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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