Кийк: правительство обсудит введение дополнительных ограничений

"Мы видим, что распространение вируса в Эстонии продолжает увеличиваться, в основном это происходит в Таллинне и Харьюском уезде. Важно уменьшить ежедневное передвижение людей и провести наступающее Рождество в тесном семейном кругу, а не посещать многолюдные мероприятия", — сказал Кийк радионовостям ERR.

Он добавил, что пока научный совет не предлагал вводить никаких дополнительных ограничений в регионе, но во второй половине дня обсуждение вопроса продолжится, и не исключено, что к концу дня станет известно о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса.

На вопрос, правда ли, что министр образования и науки, центрист Яак Ааб представил правительству план, согласно которому школы в январе так и не откроются, Танель Кийк конкретного ответа не дал.

"План Министерства образования и науки будет представлен министром только сегодня после обеда, и, конечно, правительство сможет его обсудить. Предварительные комментарии может дать сам министр образования. На данный момент решение не принято", — прокомментировал Кийк.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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