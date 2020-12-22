Кийк: правительство обсудит введение дополнительных ограничений

Во вторник правительство обсудит возможность введения дополнительных ограничений, вызванных Covid-19, потому что распространение вируса в Эстонии происходит слишком быстро, заявил министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия), передает RusERR.
"Мы видим, что распространение вируса в Эстонии продолжает увеличиваться, в основном это происходит в Таллинне и Харьюском уезде. Важно уменьшить ежедневное передвижение людей и провести наступающее Рождество в тесном семейном кругу, а не посещать многолюдные мероприятия", — сказал Кийк радионовостям ERR.
Он добавил, что пока научный совет не предлагал вводить никаких дополнительных ограничений в регионе, но во второй половине дня обсуждение вопроса продолжится, и не исключено, что к концу дня станет известно о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса.
На вопрос, правда ли, что министр образования и науки, центрист Яак Ааб представил правительству план, согласно которому школы в январе так и не откроются, Танель Кийк конкретного ответа не дал.
"План Министерства образования и науки будет представлен министром только сегодня после обеда, и, конечно, правительство сможет его обсудить. Предварительные комментарии может дать сам министр образования. На данный момент решение не принято", — прокомментировал Кийк.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Умирая от КОВИД, медбрат успел записать это видео
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»
Установлен основной источник распространения коронавируса
5 наклеек под капотом, о которых напрасно никто не задумывается