Кийк пояснил ситуацию с ношением масок: "мы не хотим никого штрафовать"

Об это пишет RusERR. В студии "Актуальной камеры" Кийк во вторник разъяснил, что вводимое с 16 ноября требование носить маски является не обязанностью, а четким указанием и правилом для устроителей мероприятий и операторов общественного транспорта, а также ясным сигналом обществу в целом: "Это рекомендация это делать. Мы не будем никого штрафовать, не будем осуществлять в таком масштабе полицейский надзор. Сейчас мы перешли от этапа рекомендации к несколько более жесткому этапу указания. Если мы увидим, что его не выполняют, то правительство при необходимости обсудит дальнейшие шаги, что позволяет по закону ввести обязательное ношение масок уже с возможностью штрафа. Но мы не хотим никого штрафовать".

Он подчеркнул, что сейчас главная цель в том, чтобы люди носили маски в первую очередь в общественном транспорте и закрытых помещениях общего пользования.

Кийк добавил, что правительство во вторник не уточнило, какие именно маски следует носить, чтобы не налагать денежные обязательства на людей с низкими доходами.

"Сегодня мы пошли по тому пути, что люди сами могут выбирать — носить маску или прикрыть рот и нос. Разумеется, хирургическая маска лучше всего, затем идет, может быть, самодельная маска, прочие способы прикрыть [рот и нос], но мы не хотели [налагать] финансовое обязательство, которое действительно может оказаться большим расходом для людей с низкими зарплатами. Определенный уровень безопасности дает и простое прикрытие носа и рта", — сказал министр.

Более подробно о новых ограничениях читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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