Кийк: последствия от весенних шагов мы ощущаем до сих, во второй раз применять те меры не хочется

По оценке министра социальных дел Танеля Кийка, исходя из ситуации сейчас в Эстонии нет необходимости в локдауне. По его словам, закрытие государства будет иметь очень серьёзные последствия, сообщает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

"Для того, чтобы снова взять вирус под контроль, прилагать усилия следует всему обществу. Как мы знаем, весной нам удалось это сделать. Надеюсь, что благодаря ответственному поведению жителей Эстонии, у нас осенью не возникнет ситуации, когда больницы будут переполнены, когда придется прерывать или ограничивать плановое лечение, а школам придется кардинально менять процесс обучения. Последствия от весенних шагов мы ощущаем до сих, во второй раз применять те меры не хочется", — сказал Танель Кийк в интервью утренним новостям ETV+ .

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов добавил, что количество позитивных тестов составляет 6-7 процентов от общего населения, но при этом вспышки распространения вируса находятся под контролем медиков.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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