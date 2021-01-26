Кийк: объявлять конец пандемии рано. Решения об ограничениях примут в четверг(20)
Бывший министр социальных дел Танель Кийк в новом правительстве стал министром здоровья и труда и продолжит борьбу с эпидемией коронавируса, пишет Eesti Päevaleht.
Бывший министр социальных дел Танель Кийк в новом правительстве стал министром здоровья и труда и продолжит борьбу с эпидемией коронавируса, пишет Eesti Päevaleht.
Сегодня после обеда правительство соберется для обсуждения ситуации с COVID-19 и выслушает рекомендации научного совета. По словам Кийка, сегодня, вероятно, никаких решений относительно смягчения или ужесточения ограничений принято не будет. Скорее всего, это будет сделано в четверг.
Что касается эпидемиологической ситуации в стране, то, по словам министра, она показывает признаки стабилизации, однако расслабляться еще рано. Проведенный Тартуским университетом мониторинг показал, что в январе зараженных было вдвое больше, чем в декабре. ”Объявлять конец пандемии рано, но я очень надеюсь, что пик заболеваемости позади”, — сказал Кийк.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 840 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 357, или 7,4% от общего количества тестов.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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