01.03.2021, 07:30

Кийк об ограничениях: лучше сейчас ввести более жесткие меры, чем потом сожалеть


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Riik kohustab inimesi avalikes siseruumides maske kandma. Kõigile see käsk ei passi.
Riik kohustab inimesi avalikes siseruumides maske kandma. Kõigile see käsk ei passi.Foto: Rauno Volmar

Члены правительства смогли найти компромисс в отношении вводимых мер, хотя по некоторым вопросам представители двух партий имели диаметрально противоположные мнения, пишет rus.err.ee.

"Мы должны разорвать цепочки заражений, и поэтому мы вынуждены ввести новые ограничения", — заявила премьер-министр Кая Каллас.

"Числа, которые мы каждый день видим в прессе, очень большие. Более того, заражаемость среди молодежи очень высокая. На данный момент 36% всех заболеваний приходятся на образовательные учреждения", — сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

"Лично я поддерживал предложения научного совета, а в некоторых вопросах был даже консервативней их, потому что не только показатели распространения сейчас высоки, но и тенденции роста. 20-30 процентов роста в неделю означают, что это лишь вопрос времени, когда больницы переполнятся и когда возникнет серьезная проблема с плановым лечением. Нам следует избежать такого развития событий. Лучше сейчас ввести более жесткие меры, чем потом сожалеть", — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Май, скорее всего, станет переломным месяцем. Вирус, конечно, противопоставит тому, что было в прошлом году, новые разные мутации, новые штаммы, которые распространяются более эффективно, а у нас сейчас больше средств, опыт. И, главное, у нас есть вакцины, которые в мае должны уж точно начинать существенно влиять на заражаемость. Шансы контролировать это дело по-хорошему, то есть надежно, в мае определенно есть", — сказал вирусолог Андрес Меритс.

Коронавирус SARS-CoV-2

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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