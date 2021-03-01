Кийк об ограничениях: лучше сейчас ввести более жесткие меры, чем потом сожалеть

"Мы должны разорвать цепочки заражений, и поэтому мы вынуждены ввести новые ограничения", — заявила премьер-министр Кая Каллас.

"Числа, которые мы каждый день видим в прессе, очень большие. Более того, заражаемость среди молодежи очень высокая. На данный момент 36% всех заболеваний приходятся на образовательные учреждения", — сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

"Лично я поддерживал предложения научного совета, а в некоторых вопросах был даже консервативней их, потому что не только показатели распространения сейчас высоки, но и тенденции роста. 20-30 процентов роста в неделю означают, что это лишь вопрос времени, когда больницы переполнятся и когда возникнет серьезная проблема с плановым лечением. Нам следует избежать такого развития событий. Лучше сейчас ввести более жесткие меры, чем потом сожалеть", — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Май, скорее всего, станет переломным месяцем. Вирус, конечно, противопоставит тому, что было в прошлом году, новые разные мутации, новые штаммы, которые распространяются более эффективно, а у нас сейчас больше средств, опыт. И, главное, у нас есть вакцины, которые в мае должны уж точно начинать существенно влиять на заражаемость. Шансы контролировать это дело по-хорошему, то есть надежно, в мае определенно есть", — сказал вирусолог Андрес Меритс.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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