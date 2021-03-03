Кийк о полном закрытии торговых центров: этот козырь еще есть у нас в кармане

По словам Кийка, правительство руководствовалось такой логикой, чтобы люди могли приобрести все необходимые товары. Поэтому, хотя большинство магазинов на выходных будут закрыты, но вместе с продуктовыми магазинами смогут продолжить работу, например, магазины товаров для домашних животных, аптеки и магазины оптики.

Министр подчеркнул, что не должно быть бесцельного шоппинга и походов в торговые центры всей семьей. Он посоветовал проводить время в узком семейном кругу и на свежем воздухе, а при возможности выбирать дистанционную работу и учебу.

Научный совет рекомендовал полностью закрыть торговые центры, почему же правительство решило этого не делать? Кийк подтвердил, что на прошлой неделе правительство очень долго это обсуждало и продолжает обсуждать сейчас. "Этот козырь еще есть у нас в кармане", — отметил он и добавил, чт овсе зависит от ситуации с заболеваемостью.

Начиная с субботы в заведениях общественного питания и торговых предприятиях будет действовать требование 25% заполняемости. На выходных торговые предприятия и общепит должны быть закрыты, в рабочие дни общепит должен закрываться в 18:00, но продажа еды на вынос остается разрешена в любое время.

На выходных открытыми могут оставаться лишь продуктовые магазины и магазины первой необходимости, например, аптеки и магазины оптики, а также магазины, где для совершения покупок есть drive-in. Для находящихся на улице торговых площадей, например, для рынков, будет действовать требование рассредоточения клиентов.

Новые ограничения изначально будут действовать до 28 марта.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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