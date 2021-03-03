03.03.2021, 08:55

Кийк о полном закрытии торговых центров: этот козырь еще есть у нас в кармане

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Terviseameti pressikonverents 26.02.2021
Tervise- ja tööminister Tanel KiikFoto: Kiur Kaasik

Министр здоровья и труда Танель Кийк в "Актуальной камере" объяснил, что правительство долго обсуждало ограничения и не исключено, что в будущем будут установлены еще более строгие ограничения.

По словам Кийка, правительство руководствовалось такой логикой, чтобы люди могли приобрести все необходимые товары. Поэтому, хотя большинство магазинов на выходных будут закрыты, но вместе с продуктовыми магазинами смогут продолжить работу, например, магазины товаров для домашних животных, аптеки и магазины оптики.

Министр подчеркнул, что не должно быть бесцельного шоппинга и походов в торговые центры всей семьей. Он посоветовал проводить время в узком семейном кругу и на свежем воздухе, а при возможности выбирать дистанционную работу и учебу.

Научный совет рекомендовал полностью закрыть торговые центры, почему же правительство решило этого не делать? Кийк подтвердил, что на прошлой неделе правительство очень долго это обсуждало и продолжает обсуждать сейчас. "Этот козырь еще есть у нас в кармане", — отметил он и добавил, чт овсе зависит от ситуации с заболеваемостью.

Начиная с субботы в заведениях общественного питания и торговых предприятиях будет действовать требование 25% заполняемости. На выходных торговые предприятия и общепит должны быть закрыты, в рабочие дни общепит должен закрываться в 18:00, но продажа еды на вынос остается разрешена в любое время.

На выходных открытыми могут оставаться лишь продуктовые магазины и магазины первой необходимости, например, аптеки и магазины оптики, а также магазины, где для совершения покупок есть drive-in. Для находящихся на улице торговых площадей, например, для рынков, будет действовать требование рассредоточения клиентов.

Новые ограничения изначально будут действовать до 28 марта.

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