Кийк о мухлюющих с ограничениями предпринимателях: претендующие на премию Дарвина могли бы подумать о последствиях своих действий

По словам Танеля Кийка, бурного распространения нет: "Здесь свою роль, безусловно, играют и ограничения. Правительство интенсивно следит за ситуацией. Сейчас не место, где искать обходные пути и особые решения. Это глупо и безответственно. Претендующие на премию Дарвина предприниматели могли бы подумать о последствиях своих действий. В то же время хочу выразить признание спасателям и медицинским работникам".

О возможностях больничного Кийк сказал, что могло бы быть, что его компенсируют со второго дня. Вопрос в том, в качестве временной или постоянной меры.

На вопрос о том, обдумывало ли правительство уменьшение требования карантина с 14 до 10 дней, Кийк ответил: "Лично я считаю, что сокращение стоит обдумать. Правительство это еще не решило".

У Юри Ратаса спросили, собирается ли он встретиться с Союзом отелей и ресторанов и как должна выглядеть их адаптация к новым условиям. "Я обязательно встречусь с ними в ближайшие дни", — ответил он.

Таави Аасу задали вопрос, почему туристическим предприятиям не сказали, что сделанное для Ратаса исключение из запрета на полеты — лишь исключение, а не постоянное послабление. "Я пошел в кабинет с решением уменьшить ограничения на полеты. В Финляндии ограничений на полеты нет, но их крупнейшее туристическое предприятие вне зависимости от этого приостановило продажу любых туров на отдых", — сказал Аас.

Почему турфирмам не сказали, чтобы не организовывали эти туры? "Правительство в течение очень долгого времени распространяло это сообщение. Я не знаю точно, к какому чиновнику и как обращались и в какой формулировке он им ответил".

В начале пресс-конференции Аас сказал, что сегодняшнее решение таково, что дополнительных ограничений правительство не устанавливает: "Решение касается авиасообщения внутри Европы. За пределы Европы ограничение продолжает действовать, впереди школьные каникулы. Плохой опыт с весны. В Египте делают очень-очень мало тестов. В Эстонии учитывают ежедневные рапорты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний о заболеваемости".