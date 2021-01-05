05.01.2021, 18:14

Кийк о графике вакцинации: весной сделать прививку от COVID-19 сможет любой желающий

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Бианка Микович, Maaleht
EST 3
Кийк о графике вакцинации: весной сделать прививку от COVID-19 сможет любой желающий
Argo Ingver

Сейчас в Эстонию раз в неделю прибывает 9750 доз вакцины от коронавируса. По словам министра социальных дел Танеля Кийка, поставки будут постоянно возрастать, и есть обоснованная надежда, что весной все желающие получат возможность сделать прививку, пишет Maaleht.

Как сообщил Танель Кийк, сейчас составлен предварительный график вакцинации на первый квартал года, но новая информация по поставкам и разрешениям на продажу новых видов вакцин приходит каждый день.

"Окончательные цифры вписывать в план вакцинации будет неправильно, ведь тогда мы будем должны его менять несколько раз в неделю", — отметил министр.

"Есть надежда, что уже в ближайшие недели договорные объемы поставок вакцин изменятся, будут дополнительные объемы, и тогда мы внесем в план вакцинации обновления", — добавил он.

"Сейчас мы движемся в таком графике, что весной в Эстонии будет возможность вакцинироваться каждому, кто этого пожелает", — заверил Кийк.

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