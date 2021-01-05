Кийк о графике вакцинации: весной сделать прививку от COVID-19 сможет любой желающий

Как сообщил Танель Кийк, сейчас составлен предварительный график вакцинации на первый квартал года, но новая информация по поставкам и разрешениям на продажу новых видов вакцин приходит каждый день.

"Окончательные цифры вписывать в план вакцинации будет неправильно, ведь тогда мы будем должны его менять несколько раз в неделю", — отметил министр.

"Есть надежда, что уже в ближайшие недели договорные объемы поставок вакцин изменятся, будут дополнительные объемы, и тогда мы внесем в план вакцинации обновления", — добавил он.

"Сейчас мы движемся в таком графике, что весной в Эстонии будет возможность вакцинироваться каждому, кто этого пожелает", — заверил Кийк.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!