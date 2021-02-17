Кийк не поддержал предложение проводить вакцинацию в аптеках

"Вакцинацию должны проводить врачи и медперсонал, который прошел необходимое для этого обучение, и такие люди в Эстонии есть. К тому же у нас нет недостатка в местах для вакцинации. Имеются центры семейных врачей — порядка 400, у нас есть больницы, прививки делают и в домах попечения. То есть в ближайшие недели нет необходимости открывать новые пункты вакцинации. Вопрос, скорее, был в том, что у нас до сих пор не было достаточного количества вакцины", — передает RusERR слова министра здоровья и труда Танеля Кийка, сказанные в утренних новостях ETV+.

В интервью радионовостям ERR Кийк добавил, что увеличение количество вакцин, а на этой неделе запасы Эстонии пополнятся на 29 670 доз, а также урегулирование организационных вопросов, позволят увеличить темпы вакцинации.

"Если говорить о ближайших неделях, то более 20 000 людей смогут получить вакцину, а если говорить о максимально возможном количестве, то это 100 000 человек в неделю, которые смогут пройти вакцинацию в семейных центрах, больницах. Но у нас пока нет такого количества вакцин, чтобы провести такое масштабное вакцинирование", — отметил Кийк.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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