Кийк: наши дальнейшие действия по вакцине AstraZeneca определятся в четверг

"Подождем решения EMA. На его основе страны сформируют свою позицию, продолжать ли использование вакцины AstraZeneca. И уже после этого Эстония может делать свои шаги", — сказал Танель Кийк в интервью ERR.
Кийк пояснил, что до этого нет оснований ходатайствовать о закупке вакцины у других стран, поскольку еще ни одно государство окончательно не отказалось от AstraZeneca, а лишь приостановило ее использование на неделю или две, пишет rus.err.
"Если EMA признает вакцину AstraZeneca безопасной, а какая-нибудь страна решит ее все же не использовать, тогда мы сможем обратиться к ней", — сказал министр.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Ученые нашли существо, которое невозможно уничтожить
Забавное видео. Стример Ludwig уснул во время трансляции
Ученые выяснили срок сохранения иммунитета после заражения COVID
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками