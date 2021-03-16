Кийк: наши дальнейшие действия по вакцине AstraZeneca определятся в четверг

"Подождем решения EMA. На его основе страны сформируют свою позицию, продолжать ли использование вакцины AstraZeneca. И уже после этого Эстония может делать свои шаги", — сказал Танель Кийк в интервью ERR.
Кийк пояснил, что до этого нет оснований ходатайствовать о закупке вакцины у других стран, поскольку еще ни одно государство окончательно не отказалось от AstraZeneca, а лишь приостановило ее использование на неделю или две, пишет rus.err.
"Если EMA признает вакцину AstraZeneca безопасной, а какая-нибудь страна решит ее все же не использовать, тогда мы сможем обратиться к ней", — сказал министр.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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