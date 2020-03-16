Кийк: на спад заболеваемость коронавирусом в стране может пойти через месяц

В интервью "Актуальной камере" министр заявил, что по мере проявления симптомов в ближайшее время количество заболевших будет увеличиваться, в то же время брать анализы на наличие заражения государство намерено в первую очередь у тех, кто наиболее подвержен риску заболевания — то есть у пожилых жителей Эстонии, пишет RusErr.

Министр выразил надежду, что своего пика заболеваемость коронавирусом достигнет к середине апреля, а затем пойдет на спад.

"Середина апреля может стать предполагаемым периодом постепенной стабилизации, после которого наметится тенденция к снижению, но это зависит от многих факторов — поведения людей, государственных мер, того, как соседние страны справляются с риском заражения, и какие меры они принимают. Вероятно, это может произойти в середине апреля, но, как всегда, точное время будет известно постфактум", — сказал Кийк.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!