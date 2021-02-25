Кийк: на этой неделе вакцина AstraZeneca в Эстонию не прибудет

"Согласно исправленному графику AstraZeneca должна была поставить на этой неделе 25 780 доз, после чего число доз поменяли на 16 800, а затем сообщили, что на этой неделе поставок не будет вообще. Вакцина прибудет в начале следующей недели, небольшая партия поступит также во второй половине недели. В общей сложности на следующей неделе обещают поставить 19 200 доз", — рассказал на правительственной пресс-конференции в четверг министр здоровья и труда Танель Кийк, добавив, что из-за трудностей с поставками план вакцинации сдвигается на месяц.

По словам Кийка, держаться обещанного графика сейчас не удается ни одному производителю вакцины.

Министр также отметил, что в ближайшие недели темпы вакцинации все же вырастут: "Мы направили в центры семейных врачей, больницы и поставщику услуг здравоохранения Qvalitas около 25 000 доз для вакцинации работников первой линии и людей из группы риска. Кроме того, примерно 10 000 доз хранится на складе Департамента здоровья".

"Я понимаю, что информация сумбурная, в один день производители называют одну цифру, во второй — другую, а потом заявляют, что вообще ничего не будет, — сказал Кийк. — Но мы можем считаться с тем, что уже прибыло, эти дозы следует использовать".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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