Кийк: на этой неделе вакцина AstraZeneca в Эстонию не прибудет
Из-за проблем с поставками Эстония на этой неделе не получит обещанную вакцину производителя AstraZeneca, передает rus.err.ee.
Из-за проблем с поставками Эстония на этой неделе не получит обещанную вакцину производителя AstraZeneca, передает rus.err.ee.
"Согласно исправленному графику AstraZeneca должна была поставить на этой неделе 25 780 доз, после чего число доз поменяли на 16 800, а затем сообщили, что на этой неделе поставок не будет вообще. Вакцина прибудет в начале следующей недели, небольшая партия поступит также во второй половине недели. В общей сложности на следующей неделе обещают поставить 19 200 доз", — рассказал на правительственной пресс-конференции в четверг министр здоровья и труда Танель Кийк, добавив, что из-за трудностей с поставками план вакцинации сдвигается на месяц.
По словам Кийка, держаться обещанного графика сейчас не удается ни одному производителю вакцины.
Министр также отметил, что в ближайшие недели темпы вакцинации все же вырастут: "Мы направили в центры семейных врачей, больницы и поставщику услуг здравоохранения Qvalitas около 25 000 доз для вакцинации работников первой линии и людей из группы риска. Кроме того, примерно 10 000 доз хранится на складе Департамента здоровья".
"Я понимаю, что информация сумбурная, в один день производители называют одну цифру, во второй — другую, а потом заявляют, что вообще ничего не будет, — сказал Кийк. — Но мы можем считаться с тем, что уже прибыло, эти дозы следует использовать".
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