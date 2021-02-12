Кийк: мы не поддерживаем массового закрытия школ и перевода на дистанционное обучение

"Считаю, что образование, насколько это возможно, должно оставаться открытым. Во время второй волны коронавируса мы положение с образованием изучили. Октябрь, ноябрь, декабрь все школы были открыты. В Харьюмаа и Ида-Вирумаа, конечно, были свои особенности", - передает слова Кийка RusERR.
"В нынешней ситуации следует сосредоточиться на том, чтобы держать вирус подальше от школ. Это рассеивание, ношение масок. Больные должны оставаться дома. Но массового закрытия школ и перевода на дистанционное обучение мы не поддерживаем", - сказал министр.
Он отметил, что понимает, что в сфере образования много контактов, но иного выхода пока нет: "Дети общаются, учителя общаются. Но в сфере образования дистанционное обучение не обеспечивает того качества, которое гарантирует контактное обучение. Кроме того, это создает ряд проблем для взрослых. Нужно оставаться с ребенком дома, учить его, проводить с ним время".
"В Эстонии сейчас нет и технической возможности обеспечить бесконтактное обучение. Взрослые используют компьютеры для удаленной работы, а для ребенка может не быть других решений. Скоро начнем вакцинировать учителей. В идеале уже на этой неделе", - резюмировал Кийк.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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