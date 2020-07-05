Кийк — Хельме: мы решительно осуждаем любые проявления межэтнической ненависти и антисемитизма

"Мы решительно осуждаем любые проявления межэтнической ненависти и антисемитизма, отвергаем раскалывающую общество риторику”. Это — основной принцип коалиционного соглашения между Центристской партией, EKRE и партией ”Isamaa”. Он вспоминается сейчас, когда слышишь полные желчи комментарии лидеров EKRE в адрес партнеров по коалиции и многих жителей Эстонии.

Миссия Центристской партии, ее председателя и премьер-министра Юри Ратаса была, есть и будет в том, чтобы объединять людей независимо от пола, возраста, национальности и т.д. Опросы общественного мнения доказывают, что мы с этой миссией справляемся. Мы не строим заборов между народами, живущими в Эстонии, мы не противопоставляем людей по месту рождения или происхождению. Эстония должна быть хорошим и безопасным местом для жизни, объединяющим всех наших людей. Это простая истина, которую должны хорошо знать и обязаны уважать и лидеры EKRE.

Для Центристской партии важна не национальность, а компетенция: человек в наших рядах может стать министром, депутатом Европейского парламента, мэром столицы независимо от того, какой него родной язык — эстонский или русский. И в местных самоуправлениях, и в Рийгикогу, и в правительстве, и на уровне Европейского союза мы всегда отстаиваем интересы каждого жителя Эстонии. Это не слабость, а, напротив, величайшая сила центристов и фундаментальная ценность нашей политики.

Слова Хельме старшего читайте здесь.