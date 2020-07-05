Кийк — Хельме: мы решительно осуждаем любые проявления межэтнической ненависти и антисемитизма(5)
Министр социальных дел Танель Кийк прокомментировал слова Марта Хельме, своего партнера по коалиции из партии EKRE.
Министр социальных дел Танель Кийк прокомментировал слова Марта Хельме, своего партнера по коалиции из партии EKRE.
"Мы решительно осуждаем любые проявления межэтнической ненависти и антисемитизма, отвергаем раскалывающую общество риторику”. Это — основной принцип коалиционного соглашения между Центристской партией, EKRE и партией ”Isamaa”. Он вспоминается сейчас, когда слышишь полные желчи комментарии лидеров EKRE в адрес партнеров по коалиции и многих жителей Эстонии.
Миссия Центристской партии, ее председателя и премьер-министра Юри Ратаса была, есть и будет в том, чтобы объединять людей независимо от пола, возраста, национальности и т.д. Опросы общественного мнения доказывают, что мы с этой миссией справляемся. Мы не строим заборов между народами, живущими в Эстонии, мы не противопоставляем людей по месту рождения или происхождению. Эстония должна быть хорошим и безопасным местом для жизни, объединяющим всех наших людей. Это простая истина, которую должны хорошо знать и обязаны уважать и лидеры EKRE.
Для Центристской партии важна не национальность, а компетенция: человек в наших рядах может стать министром, депутатом Европейского парламента, мэром столицы независимо от того, какой него родной язык — эстонский или русский. И в местных самоуправлениях, и в Рийгикогу, и в правительстве, и на уровне Европейского союза мы всегда отстаиваем интересы каждого жителя Эстонии. Это не слабость, а, напротив, величайшая сила центристов и фундаментальная ценность нашей политики.
Слова Хельме старшего читайте здесь.
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