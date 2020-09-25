Кийк: Эстония вновь движется в сторону чрезвычайного положения

Эпидемиологическая ситуация в Эстонии ухудшается, и страна вновь движется в сторону чрезвычайного положения, считает министр социальных дел Танель Кийк, передает RusERR.
"Мы видим, что ситуация, к сожалению, неуклонно ухудшается. C точки зрения системы здравоохранения, мы вновь движемся в сторону чрезвычайного положения", — сказал Танель Кийк, слова которого приводят радионовости ERR.
"Принимаемые правительством решения и активная деятельность Департамента здоровья наравне с сознательным поведением населения дают возможность предотвратить чрезвычайную ситуацию. Будь то запрет на ночную продажу алкоголя, рекомендация отложить проведение частных вечеринок, требование об обязательном ношении защитных масок в домах по уходу как персоналом, так и посетителями, расширение возможностей для тестирования и усиление Департамента здоровья", — добавил министр.
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