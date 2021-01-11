Кийк: Эстония не рассматривает возможность приобретения российской вакцины от коронавируса

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, Европейский лекарственный департамент рассматривает только поступающие ходатайства, но такого запроса от восточного соседа не было, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру+".

"Надеемся, что в январе-феврале ситуация улучшится. На данный момент в ЕС рассматривается ходатайство на разрешение на продажу вакцины еще двух компаний, и если ответ будет положительным, тогда у нас будут поставки сразу от 4 фирм, а значит, объемы доставки вакцины вырастут. Тогда в течение весны возможность привиться от коронавируса появится у всех жителей страны", — сказал Кийк.

За две недели первую дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили более 10 000 человек. Это большинство работников центров семейных врачей, около трети сотрудников больничной сферы, работники и клиенты домов попечения.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!