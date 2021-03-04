Кийк: если человек не отметит свой день рождения, ничего не случится. Я сам так делал

Кийк отметил, что, помимо соблюдения всех остальных мер, очень важно ограничивать и встречи с родственниками [с которыми вы вместе не проживаете и не общаетесь на ежедневной основе], друзьями, знакомыми. Следует отложить все походы в гости и любое совместное времяпрепровождение. Министр признал, что есть мероприятия, которые никак нельзя отменить или отложить, например, похороны или поминки или свадьба, дата которой была назначена ранее, но проводить их следует в максимально тесном кругу. Все остальное, по словам Кийка, следует отложить.

”Если человек не отметит свой день рождения, ничего не случится. Честно. Я сам несколько лет так делал. Ничего не произошло”, — сказал министр.

”Это тот выбор, который мы можем делать сами. Но влияние этого выбора может быть очень большим”, — отметил Кийк.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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