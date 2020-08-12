Кийк: дополнительных общегосударственных мер на настоящий момент не требуется

Хярьма отметила, что большинство новых случаев заражения было выявлено в Тартумаа. ”На прошлой неделе объемы тестирования сильно выросли”, — отметила она. По ее словам, хотя в стране производится примерно пять тестов на тысячу жителей, заболеваемость остается на низком уровне.

На настоящий момент большинство заболевших — люди более молодого возраста.

Кийк отметил в свою очередь, что беспокойство вызывает ситуация именно в других странах. Эстонское приложение по коронавирусу будет доступно с 20 августа. Дополнительных общегосударственных мер, по его словам, на настоящий момент не требуется. Министр отметил, что в целом жители Эстонии прилежно выполняют правила и рекомендации.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!