Кийк: дополнительных общегосударственных мер на настоящий момент не требуется(2)
На сегодняшней пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк и и.о.гендиректора Департамента здоровья Мари Анне Хярма рассказали о ситуации с коронавирусом.
На сегодняшней пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк и и.о.гендиректора Департамента здоровья Мари Анне Хярма рассказали о ситуации с коронавирусом.
Хярьма отметила, что большинство новых случаев заражения было выявлено в Тартумаа. ”На прошлой неделе объемы тестирования сильно выросли”, — отметила она. По ее словам, хотя в стране производится примерно пять тестов на тысячу жителей, заболеваемость остается на низком уровне.
На настоящий момент большинство заболевших — люди более молодого возраста.
Кийк отметил в свою очередь, что беспокойство вызывает ситуация именно в других странах. Эстонское приложение по коронавирусу будет доступно с 20 августа. Дополнительных общегосударственных мер, по его словам, на настоящий момент не требуется. Министр отметил, что в целом жители Эстонии прилежно выполняют правила и рекомендации.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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