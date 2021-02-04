Кийк: для защиты членов научного совета выработаны специальные меры

Эта тема обсуждалась сегодня на заседании правительства, но Кийк поговорил также отдельно как с главой МВД, так и с гендиректором PPA Эльмаром Вахером.

"Для защиты членов научного совета приняты необходимые меры. У меня очень большая вера в PPA, в то, что можно предотвратить повторение таких нападений", — сказал Кийк в студии телепрограммы "Ringvaate" (ETV).

Министр заверил, что сотрудники департамента побеседовали с членами научного совета и выработали соответствующие меры. Детали Кийк комментировать не стал.

Министр также призвал критически относиться к распространяемым в социальных сетях утверждениям.

Вчера в 19.00, когда Талвинг вышел из больницы и пошел к своей машине, то обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.

Пока трудно сказать наверняка, было это попыткой ограбления или связано с профессиональной деятельностью Талвинга в качестве члена Научного совета, консультирующего правительство по вопросам COVID-19.

”Первоначальная информация дает основания считать, что нападение не было случайным, т.е. преступник поджидал жертву и подготовился к нападению”, — сказал руководитель уголовного бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Мотив нападавшего пока неизвестнен, поскольку его личность пока не установлена.