29.05.2019, 07:30

Киевской синагоге сделали бомбовую угрозу — с адреса электронной почты с эстонским доменом


rus.delfi.ee
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Киевской синагоге сделали бомбовую угрозу — с адреса электронной почты с эстонским доменом
Foto: F.Boillot/Scanpix, Scanpix

В понедельник утром центральной синагоге в Киеве пришло электронное письмо с бомбовой угрозой. Людей эвакуировали из здания, но снаряда не обнаружили.

112.ua передает, что о бомбовой угрозе заявил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook. Главный раввин Украины добавил, что происходит эвакуация.

Из распечатки видно, что сообщение пришло на почту синагоги в 08:00.

"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите", — говорится в сообщении.

На распечатке электронного письма видно, что оно было отправлено с адреса электронной почты с эстонским доменом — mail.ee.

Foto: Kuvatõmmis
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