Киевской синагоге сделали бомбовую угрозу — с адреса электронной почты с эстонским доменом
В понедельник утром центральной синагоге в Киеве пришло электронное письмо с бомбовой угрозой. Людей эвакуировали из здания, но снаряда не обнаружили.
В понедельник утром центральной синагоге в Киеве пришло электронное письмо с бомбовой угрозой. Людей эвакуировали из здания, но снаряда не обнаружили.
112.ua передает, что о бомбовой угрозе заявил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook. Главный раввин Украины добавил, что происходит эвакуация.
Из распечатки видно, что сообщение пришло на почту синагоги в 08:00.
"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите", — говорится в сообщении.
На распечатке электронного письма видно, что оно было отправлено с адреса электронной почты с эстонским доменом — mail.ee.
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