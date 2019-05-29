Киевской синагоге сделали бомбовую угрозу — с адреса электронной почты с эстонским доменом

112.ua передает, что о бомбовой угрозе заявил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook. Главный раввин Украины добавил, что происходит эвакуация.

Из распечатки видно, что сообщение пришло на почту синагоги в 08:00.

"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите", — говорится в сообщении.

На распечатке электронного письма видно, что оно было отправлено с адреса электронной почты с эстонским доменом — mail.ee.