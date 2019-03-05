Кидал зигу и кричал "Хайль Гитлер"? Новоиспеченному депутату Рийгикогу от EKRE запрещено посещать популярный тартуский бар Zavood

Бывший работник заведения подтвердил Delfi, что это действительно так: ”Он мешал посетителям тем, что кидал зигу и кричал ”Хайль Гитлер!””.

Сам Каалеп называет эти утверждения клеветой. ”Вся информация, на основании которой мне было запрещено посещать бар, основывалась только лишь на посте в Facebook одного правого активиста”, — говорит он. — Он содержал соответствующее действительности утверждение о том, что, когда я входил в бар, другие посетители приветствовали меня римским салютом и выкриками ”Хайль Гитлер!”.

Говорят, что тартуский бар Barlova также не желает видеть у себя Каалепа, но Каалеп утверждает, что это неправда.