Кибермошенники обманули жителей Эстонии на миллионы евро. Полиция: не поддавайтесь ни в коем случае!

"В 2020 году сотни жителей Эстонии стали жертвами действующих в интернете мошенников. Для выманивания денег преступники используют разные схемы, от бесплатных щенков и неожиданного наследства до фишинговых писем и приложений для знакомств. Но наибольший материальный ущерб был нанесен инвестиционными мошенничествами, более 5,6 млн евро. Также многие люди лишились своих сбережений, попав на удочку липового работника банка", — говорит руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.

В прошлом году полиция зарегистрировала 170 случаев мошенничеств, когда людям предлагали хорошо заработать на бирже или инвестировать в крипто-валюту, с общим ущербом более чем 5,6 млн евро. В январе этого года прибавилось еще 19 таких случаев, ущерб составил почти 136 000 евро.

С июля прошлого года начала распространяться и схема, когда жителям Эстонии звонят русскоязычные люди от имени местных банков и убеждают жертв, что на их банковских счетах происходят какие-либо махинации и для предотвращения этого нужны разные данные, например, номер пользователя, номер и CVC-код кредитной карты, а также просят ввести PIN-коды Smart-ID или Mobiil-ID, чем жертва, сама того не подозревая, подтверждает перевод своих денег на чужой счет.

В прошлом году из-за такого мошенничества в полицию обратилось 193 человека, которым был причинен ущерб в сумме более 624 000 евро. В январе полиция зарегистрировала еще 50 таких преступлений с общим ущербом в 239 000 евро.

Пауль Пихельгас подчеркивает, что для предотвращения таких мошенничеств крайне важно уметь защищать свои личные данные. "Никто из нас не дал бы чужому человеку свой кошелек, таким же образом нельзя и пускать незнакомцев к себе в компьютер. Мошенники попадают в компьютер жертвы, попросив установить программы AnyDesk или TeamViewer, таким образом получают доступ к данным жертвы, интернет-банку и деньгам. Также нельзя передавать незнакомым людям в телефонной беседе данные своего банковского счета или вводить по чьей-то просьбе PIN-коды. Не имеет значения, кем представляется звонящий или насколько убедительно говорит, PIN-коды можно вводить только в случае тех сделок, инициатором которых были вы сами", — добавляет Пихельгас.