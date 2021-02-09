Кибермошенники обманули жителей Эстонии на миллионы евро. Полиция: не поддавайтесь ни в коем случае!

Пихельгас говорит, что жертвой мошенника могут стать представители всех возрастов, но пожилым людям иногда сложнее отказать назойливому собеседнику.
"Иногда человек чувствует себя обязанным пойти навстречу просьбам звонящего, особенно если предлагают "инвестировать" или установить "дополнительную защиту на банковский счет". Некоторым людям неудобно отказать или прервать звонок, когда кто-то с ним долго говорил и как бы потратил свое время. Но такие звонки приносят мошенникам хороший заработок и они готовы общаться часами, днями и даже месяцами, главное, чтобы удалось заполучить ваши деньги. Было бы уместно еще раз обговорить эти темы в кругу семьи, при необходимости пересмотреть, например, дневные лимиты на переводы и оценить, нужен ли в смартфоне Mobiil-ID или Smart-ID, если человек этими приложениями на самом деле не пользуется", — советует полицейский.
Чтобы уберечь свое имущество, просим следовать простым советам:
· Когда получаете предложение, обещающее быстрый и гарантированный доход, либо предлагают купить что-то по заниженной цене или получить совершенно бесплатно, но для получения его надо сделать дополнительные денежные переводы, отнеситесь к таким предложениям с осторожностью.
· Не передавайте незнакомцам свои данные: фото карты или паспорта, кредитных карточек, свои PIN-коды и пароли и т.п.
· Не переводите деньги до того, как проверите информации о предприятии и убедитесь, что оно заслуживает доверия.
· Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на свой компьютер программы, дающий дистанционный доступ к вашему компьютеру — TeamViewer или AnyDesk.
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