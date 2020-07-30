Кибермошенники обманули Ида-Таллиннскую центральную больницу на 10 000 евро

Ранней весной этого года больница опубликовала сообщение о государственном тендере на приобретение контактных линз. Тендер проводился на международном уровне и победителем оказалась одна литовская фирма. Все производство по тендеру ведется в э-среде регистра государственных тендеров. Там же имеются контакты лиц, представляющих стороны. Этой информацией и воспользовались мошенники.

По словам руководителя по информационной безопасности больницы Кристо Кауля, в середине мая мошенники отослали литовской стороне от имени контактного лица больницы письмо, в котором просили прислать на имейл договор и все неоплаченные счета, поскольку э-система якобы сломана. Партнер ответил на письмо, после чего мошенники отправили больнице счета, изменив на них номер банковского счета.

”Знакомый стиль общения и приложенные документы притупили бдительность и мы не заметили, что имейл отправителя был подделан”, — пояснил Кауль.

В середине апреля подошел срок оплату счетов. Хакеры написали больнице от имени литовцев ”спасибо, все нормально”, а литовцам написали, что платежи немного задержатся. Через какое-то время литовская фирма поинтересовалась, когда ждать перевода, и обман раскрылся.

К этому моменту больница перевела мошенникам более 10 000 евро.

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По словам аналитика Департамента государственной инфосистемы (RIA) Лаури Танклера, для международных платежей действительно достаточно лишь изменить номер банковского счета, поскольку принимающие банки не обязаны проверять, является ли владелец света и указанное в платежном поручении лицо одним и тем же.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По словам прокурора Меэлиса Сентифоли, мошеннические письма посылались с иностранных серверов. Деньги также переводились на счет расположенного за границей банка. Он отмечает, что расследование затруднено необходимостью международного сотрудничества. ”Сбор улик в рамках международного сотрудничества происходит медленнее обычного, а результат практически никогда нельзя спрогнозировать”, — отметил Сентифоли.