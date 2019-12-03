03.12.2019, 16:55

Кибербуллинг и Netiket: учеников гимназий приглашают участвовать в конкурсе!


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Кибербуллинг и Netiket: учеников гимназий приглашают участвовать в конкурсе!
Samsung Electronics Baltics

Проведенный среди школьников экспресс-опрос показал, что по мнению целых 57% респондентов, они никогда — ни прямо, ни косвенно — не сталкивались с кибербуллингом. По словам веб-констебля Вилле Ряника, этот результат демонстрирует, как слабо мы на самом деле осознаем масштаб проблемы.

В рамках инициированной компанией Samsung программы Цифрового IQ учащихся на прошедших в Гимназии Виймси лекции и обсуждении был проведен опрос среди пары сотен учеников, 34% которых признали, что испытывали кибербуллинг на себе, а 9% отметили, что сталкивались с кибербуллингом, но поняли это лишь позднее. Оставшиеся 57% ответили, что никогда — ни прямо, ни косвенно — не сталкивались с буллингом в киберпространстве.

Наряду с другими экспертами и создателями контента в обсуждении участвовал веб-констебль Вилле Ряник, который пояснил, что в реальности с той или иной формой кибербуллинга мы сталкиваемся гораздо чаще, чем считают молодые люди. ”В этом и заключается проблема кибербуллинга — иногда его трудно распознать, даже если он направлен на вас самих. Кибербуллинг — это любое неприятное общение в онлайн-среде, — отметил Ряник. — Если бы в реальном мире мы говорили такие же вещи, как в Интернете, это сразу же было бы сочтено неприемлемым. Например, в киберпространстве оскорбительные комментарии почему-то считаются совершенно обычной вещью”.

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Веб-констебль добавил, что в том или ином виде с кибербуллингом сталкивался практически каждый пользователь Интернета, поскольку, например, все мы читали комментарии, которые люди оставляют под статьями. Также кибербуллингом являются, например, обидные высказывания в совместной беседе, издевательские мемы или картинки и т.п.

Участвовавшие в беседе Виктория Виллиг и Сидни Томсон подтвердили, что, будучи публичными и активными фигурами в Интернете, они часто становятся объектами неприемлемых комментариев. ”К счастью, меня нелегко обидеть, но, конечно, я такие комментарии вижу. Я стараюсь всегда отвечать на них в позитивном ключе, — пояснила Сидни Томсон. — Радостные и счастливые люди не оставляют у других оскорбительные комментарии. Значит, у самих этих комментаторов в жизни что-то не так — я стараюсь оказывать им поддержку и сочувствую им”.

Опрос был проведен среди молодых людей в рамках программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung, цель которой — посредством онлайн-лекций и встреч-обсуждений учит школьников вести себя в дигитальном мире. Поскольку в отношении дигитального общения до сих пор не разработан этикет корректного поведения, одним из элементов программы является задуманный для учеников 9-12 классов конкурс сетевого этикета Netiket, в рамках которого молодых людей приглашают самостоятельно создать этикет поведения в Интернете. Работы команд, состоящих из 3-5 членов, ожидают на конкурс до 10 декабря.

С условиями и правилами конкурса Netiket можно ознакомиться на сайте программы Цифрового IQ учащихся www.digitaalneiq.ee. Здесь также можно ознакомиться с видеобеседами о кибербуллинге, неподобающем контенте, кибергигиене, а также особенностях общения в Интернете и зависимости от такого общения. Видеобеседы с экспертами проводят патроны конкурса Netikett Кристель Ааслайд, Виктория Виллиг, Мария Раннавяли и Сидни Томсон.

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