Кибербуллинг и Netiket: учеников гимназий приглашают участвовать в конкурсе!

Веб-констебль добавил, что в том или ином виде с кибербуллингом сталкивался практически каждый пользователь Интернета, поскольку, например, все мы читали комментарии, которые люди оставляют под статьями. Также кибербуллингом являются, например, обидные высказывания в совместной беседе, издевательские мемы или картинки и т.п.

Участвовавшие в беседе Виктория Виллиг и Сидни Томсон подтвердили, что, будучи публичными и активными фигурами в Интернете, они часто становятся объектами неприемлемых комментариев. ”К счастью, меня нелегко обидеть, но, конечно, я такие комментарии вижу. Я стараюсь всегда отвечать на них в позитивном ключе, — пояснила Сидни Томсон. — Радостные и счастливые люди не оставляют у других оскорбительные комментарии. Значит, у самих этих комментаторов в жизни что-то не так — я стараюсь оказывать им поддержку и сочувствую им”.

Опрос был проведен среди молодых людей в рамках программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung, цель которой — посредством онлайн-лекций и встреч-обсуждений учит школьников вести себя в дигитальном мире. Поскольку в отношении дигитального общения до сих пор не разработан этикет корректного поведения, одним из элементов программы является задуманный для учеников 9-12 классов конкурс сетевого этикета Netiket, в рамках которого молодых людей приглашают самостоятельно создать этикет поведения в Интернете. Работы команд, состоящих из 3-5 членов, ожидают на конкурс до 10 декабря.

С условиями и правилами конкурса Netiket можно ознакомиться на сайте программы Цифрового IQ учащихся www.digitaalneiq.ee. Здесь также можно ознакомиться с видеобеседами о кибербуллинге, неподобающем контенте, кибергигиене, а также особенностях общения в Интернете и зависимости от такого общения. Видеобеседы с экспертами проводят патроны конкурса Netikett Кристель Ааслайд, Виктория Виллиг, Мария Раннавяли и Сидни Томсон.