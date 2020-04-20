Кесклиннаский молодежный центр предлагает на каникулах увлекательную программу

”Начавшиеся школьные каникулы являются для учеников необычными, так как в связи с чрезвычайным положением нужно оставаться дома. Но и на домашних каникулах можно делать много всего увлекательного, чтобы интересно провести время. Например, Кесклиннаский молодежный центр предлагает программу, в рамках которой молодежные работники будут делиться воспоминаниями о школьной жизни и проводить виртуальные игры, викторины и другие интересные занятия”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

По словам Аус, другие таллиннские молодежные центры также организуют много интересного во время школьных каникул. Поэтому работники Кесклиннаского молодежного центра будут каждый день делать обзоры онлайн-мероприятий в Таллинне, а по вечерам вместе с молодыми людьми участвовать в прямых трансляциях, организуемых Департаментом по делам молодёжи и спорта.

”Помимо виртуальной работы Кесклиннаский молодежный центр продолжит мобильную молодежную работу на улицах в сотрудничестве с Департаментом по делам молодёжи и спорта и таллиннскими молодежными центрами. Задача уличной работы состоит в том, чтобы объяснить молодым людям, почему не рекомендуется находиться в общественных местах и предложить им альтернативу для безопасного досуга дома”, — добавила Аус.

Кесклиннаский молодежный центр работает в виртуальном режиме с понедельника по пятницу с 12 до 20. Основные мероприятия Кесклиннаского молодежного центр на школьных каникулах проводятся на страничке в Instagram https://www.instagram.com/kesklinnanoored. Все мероприятия бесплатные. Молодые люди могут также получить в случае необходимости консультации молодежных работников или просто пообщаться с ними. Все мероприятия, консультации и общение проходят на эстонском, русском и, при необходимости, английском языках.

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