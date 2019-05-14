Кесклинн ищет новые места для мусорных урн

”В управу района неоднократно обращались жители города, отмечая, что в Кесклинне слишком мало мусорных урн. Поэтому мы начали собирать предложения, чтобы узнать куда нужно установить дополнительные мусорные урны. Так мы сможем сделать наш город чище, а жизнь людей удобнее. Предложения можно отправлять до 27 мая. Их поступило уже много и это подтверждает, что тема важна для людей. Летом мы проанализируем предложения и надеемся уже осенью установить дополнительные мусорные урны”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Новые места для мусорных урн можно указать, заполнив опрос, напечатанный на прошлой неделе в районной газете, а также отправив письмо на электронную почту kesklinn@tallinnlv.ee или оставив комментарий под сообщением на страничке управы в Facebook.

В прошлом году дизайнерское бюро Iseasi проанализировало использование городской мебели в Таллинне и сформулировало ряд рекомендаций, которые стоит учитывать и при установке дополнительных мусорных урн. Например, частота установки мусорных урн должна зависеть от плотности пешеходного потока и скорости его движения. Также было отмечено, что с точки зрения пользователя лучше уставить много маленьких мусорных урн, чем мало больших.