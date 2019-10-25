Керт Кинго: я не врала насчет Якко Вяли. Министерство игнорировало законы и работало против меня

Она отметила, что все трудовые договоры предназначены для использования внутри учреждения, что в свою очередь устанавливает ограничения на их персонификацию и обнародование содержания. "Права субъекта данных должны быть гарантированы, и им нельзя наносить ущерб. Я исходила из действующих регуляций, что работодатель отвечает за то, чтобы данные не передавали без законного основания (в том числе, без разрешения субъекта данных). Трудовой договор лица есть право выдавать только для выяснения обстоятельств в случае, если это лицо нарушило закон".

Кинго указала, что несмотря на то, что она обратила внимание чиновников на эти юридические нюансы, Министерство экономики 23 октября отправило договор Вяли СМИ. "Я не считаю возможным продолжать работу в ситуации, когда в моей сфере управления умышленно игнорируют законы и происходит системное противодействие. Одновременно я предпочитаю соблюдение законов танцам под дудку оппозиции или СМИ. Если ценой этого является отставка с поста министра, то я сделаю это, конечно, не с легким сердцем, но с чистой совестью".

Кинго сообщила об отставке позавчера. Delfi тогда писал, что она несколько раз попалась на вранье, которое было связано с ее бывшим советником Вийве Аасма и Якко Вяли, который должен был заменить ее.

Компенсацию она не получит, поскольку теперь начинает работать депутатом в Рийгикогу.