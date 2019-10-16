16.10.2019, 15:10

Керт Кинго впервые ответила на вопросы на инфочасе Рийгикогу. Чем она занимается на посту министра внешней торговли и ИТ?

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Керт Кинго впервые ответила на вопросы на инфочасе Рийгикогу. Чем она занимается на посту министра внешней торговли и ИТ?
Foto: Priit Simson

На инфочасе сегодня в 12 часов на вопросы депутатов Рийгикогу ответили премьер-министр Юри Ратас, министр внешней торговли и ИТ Керт Кинго и министр народонаселения Рийна Солман. Для Кинго это впервые.

Она ответила на вопросы о происходящем в сфере управления, внешней торговле, бюджете, потенциале роста экономики, организации труда, реновации Таллиннского горхолла, искусственном интеллекте и достижениях в своей области, а также о возможности жизни в деревне и международном сотрудничестве в развитии ИТ.

Кая Каллас спросила, почему Кинго приняла предложение занять пост министра, если создается впечатление, что она не хочет делать свою работу.

Кинго ответила, что неловко отвечать на такой вопрос, который основывается на написанном в СМИ и слухах. "Разве мы с вами говорили о том, что я хочу сделать? Я не помню, чтобы также хоть один журналист говорил со мной об этом. Что касается того, что я делаю, то это тоже освещали в СМИ, информацию можно найти там и вдобавок также на сайте министерства".

"Заниматься внешней торговлей не означает, что я разъезжаю по миру в образцами товаров", — добавила Кинго. Ваш однопартиец на том же посту ездил в Малайзию вершить великие дела, но это не особенно помогло экспорту", — подколола Кинго, намекая на Таави Рыйваса.

Хельо Пикхоф спросила у Кинго о ее владении иностранными языками и нежелании ездить за границу. "Не считаете ли вы разумным отказаться от этого поста и передать его кому-нибудь, кто владеет иностранными языками и хочет налаживать связи за границей?"

Кинго в ответ спросила у Пикхоф, на чем основываются ее утверждения. По ее собственным словам, Кинго не отказывалась от поездок и это только освещенная в СМИ информация, которую депутаты распространяют как истину.

"С лета я занимаюсь тем, чтобы у наших предпринимателей была возможность выйти на иностранные рынки. Но нужно признать, что мы маленькая страна и за рубежом ожидают очень объемных заказов, так что мы должны находить ниши поменьше". По словам Кинго, таким образом, важно поддерживать малых предпринимателей.

Пикхоф позднее уточнила у министра, какие страны та посетила.

"Сейчас я ездила в Канаду, но не открывать рынки внешней торговли, как вы это назвали. В планах в ближайшее время поехать в Германию и там по возможности посетить какое-нибудь предприятие. Заводить связи — это не то, что я еду на место, мы пожимаем руки и связь заведена. Это очень долговременный процесс, который в конце концов кульминирует заключением соглашений", — ответила Кинго.

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