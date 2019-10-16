Керт Кинго впервые ответила на вопросы на инфочасе Рийгикогу. Чем она занимается на посту министра внешней торговли и ИТ?

Она ответила на вопросы о происходящем в сфере управления, внешней торговле, бюджете, потенциале роста экономики, организации труда, реновации Таллиннского горхолла, искусственном интеллекте и достижениях в своей области, а также о возможности жизни в деревне и международном сотрудничестве в развитии ИТ.

Кая Каллас спросила, почему Кинго приняла предложение занять пост министра, если создается впечатление, что она не хочет делать свою работу.

Кинго ответила, что неловко отвечать на такой вопрос, который основывается на написанном в СМИ и слухах. "Разве мы с вами говорили о том, что я хочу сделать? Я не помню, чтобы также хоть один журналист говорил со мной об этом. Что касается того, что я делаю, то это тоже освещали в СМИ, информацию можно найти там и вдобавок также на сайте министерства".

"Заниматься внешней торговлей не означает, что я разъезжаю по миру в образцами товаров", — добавила Кинго. Ваш однопартиец на том же посту ездил в Малайзию вершить великие дела, но это не особенно помогло экспорту", — подколола Кинго, намекая на Таави Рыйваса.