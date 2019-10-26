26.10.2019, 11:48

Керт Кинго снова стала депутатом Рийгикогу

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rus.delfi.ee
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EKRE volikogu Pärnus
EKRE volikogu PärnusFoto: Ago Tammik

Правление Рийгикогу приняло решение с 26 октября восстановить депутатские полномочия Керт Кинго, ушедшей в отставку с поста министра внешней торговли и инфотехнологий, пишет rus.err.ee.

Керт Кинго начала работать министром в середине мая, и с этого времени ее в парламенте замещал Рейн Сууркаск.

Кинго и Сууркаск — члены Консервативной народной партии Эстонии.

Президент Керсти Кальюлайд подписала в пятницу заявление премьер-министра Юри Ратаса об отставке Кинго. До назначения нового министра внешней торговли и инфотехнологий его обязанности исполняет министр внутренних дел Март Хельме.

В среду Кинго подала премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке. Поводом для отставки стали обвинения Кинго во лжи: 21 октября министр заверила депутатов Рийгикогу, что не связана с назначенным на пост своего советника Якко Вяли, который прославился оскорблениями в социальных сетях. Затем выяснилось, что трудовой договор с Вяли был заключен еще 18 октября, причем, как подчеркнули в министерстве экономики, по желанию министра Кинго.

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