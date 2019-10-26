Керт Кинго снова стала депутатом Рийгикогу

Керт Кинго начала работать министром в середине мая, и с этого времени ее в парламенте замещал Рейн Сууркаск.

Кинго и Сууркаск — члены Консервативной народной партии Эстонии.

Президент Керсти Кальюлайд подписала в пятницу заявление премьер-министра Юри Ратаса об отставке Кинго. До назначения нового министра внешней торговли и инфотехнологий его обязанности исполняет министр внутренних дел Март Хельме.

В среду Кинго подала премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке. Поводом для отставки стали обвинения Кинго во лжи: 21 октября министр заверила депутатов Рийгикогу, что не связана с назначенным на пост своего советника Якко Вяли, который прославился оскорблениями в социальных сетях. Затем выяснилось, что трудовой договор с Вяли был заключен еще 18 октября, причем, как подчеркнули в министерстве экономики, по желанию министра Кинго.