Керт Кинго снова стала депутатом Рийгикогу

Правление Рийгикогу приняло решение с 26 октября восстановить депутатские полномочия Керт Кинго, ушедшей в отставку с поста министра внешней торговли и инфотехнологий, пишет rus.err.ee.
Керт Кинго начала работать министром в середине мая, и с этого времени ее в парламенте замещал Рейн Сууркаск.
Кинго и Сууркаск — члены Консервативной народной партии Эстонии.
Президент Керсти Кальюлайд подписала в пятницу заявление премьер-министра Юри Ратаса об отставке Кинго. До назначения нового министра внешней торговли и инфотехнологий его обязанности исполняет министр внутренних дел Март Хельме.
В среду Кинго подала премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке. Поводом для отставки стали обвинения Кинго во лжи: 21 октября министр заверила депутатов Рийгикогу, что не связана с назначенным на пост своего советника Якко Вяли, который прославился оскорблениями в социальных сетях. Затем выяснилось, что трудовой договор с Вяли был заключен еще 18 октября, причем, как подчеркнули в министерстве экономики, по желанию министра Кинго.
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